Указ Порошенко о санкциях в отношении России вступил в силу

Официальная газета «Урядовый курьер» 17 мая опубликовала указ президента Украины Петра Порошенко по новым санкциям Украины против российских компаний и физических лиц, таким образом, этот документ вступил в силу.

В понедельник, 16 мая, Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. Текст документа обнародован на сайте президента, но это не считается официальной публикацией.

В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсов.

Кроме того, санкции вводятся против 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств. Срок действия ограничений – от одного до трех лет.

В СНБО сообщили, что это решение принято на основании предложений СБУ, Нацбанка и Кабмина.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что осуществление блокировки российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможно технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и «Яндекс», а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

В отличие от правозащитников, в НАТО согласились с позицией Киева, решение блокировать в Украине российские интернет-ресурсы является вопросом безопасности, а не свободы слова.