70-й Каннский кинофестиваль стартует 17 мая

Во французских Каннах 17 мая открывается юбилейный, семидесятый кинофестиваль. В этом году за главную награду фестиваля - «Золотую пальмовую ветвь» - будут соревноваться 19 фильмов со всего мира.

Среди конкурсантов – украинский режиссер Сергей Лозница с фильмом «Кроткая», снятым по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского.

Лозница известен своим документальным фильмом «Майдан» о протестах в Украине 2013-2014 годов и их жестоких подавлениях. Этот фильм впервые показали в мае 2014 года на международном кинофестивале в Каннах.

Кроме того, среди конкурсантов – драма «Обманутый» Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноя Баумбаха «Истории семьи Мейровиц» с Дастином Гофманом, Адамом Сэндлером и Эммой Томпсон .

Завершится Каннский кинофестиваль 28 мая.