В газете «Голос Украины» 17 мая опубликовали информацию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины об объявлении конкурса на вещание с Чонгара на аннексированный Крым. Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Планируется, что на этом телевизионном канале будут круглосуточно вещать 5 программ.

«Конкурсными условиями предусмотрены следующие требования к программной концепции: в общем объеме вещания не менее 25 процентов должна составлять доля социально важных программ (информационных и социально-политических) для обеспечения информационных потребностей граждан; разрешается ретрансляция исключительно программ общественного вещания; телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание в соответствии с общенациональной и региональной категориями вещания, должны обеспечить целостность сети вещания и программного наполнения», – отметили в Нацсовете.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 15 июня по 17 июля. Итоги конкурса должны подвести не позднее 15 сентября.

Торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом состоялось 17 мая. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад».

Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад».