Свидетель по «делу Чийгоза»: обвиняемый призывал «держать коридор» во время митинга 26 февраля

На очередном заседании по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 17 мая свидетель защиты Рустен Меннанов сообщил, что на митинге 26 февраля 2014 года у Верховной Рады АРК Ахтем Чийгоз призывал «держать коридор» и не сближаться проукраинским и пророссийским участникам.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, свидетель также видел прибытие двух автобусов с людьми, в руках у которых были российские флаги.

Меннанов также рассказал, что под стенами Верховной Рады АР Крым после митинга остались пустые бутылки из-под алкоголя и пачки сигарет с российским акцизными марками. Свидетель сделал фото, однако после обыска в его доме, фотографии найти не удалось.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.