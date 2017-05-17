Совет Европы: блокировка соцсетей и сайтов в Украине противоречит свободе слова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с блокированием в Украине веб-ресурсов и социальных сетей. По его словам, такое решение идет вразрез с пониманием свободы слова.

«Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы масс медиа. Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности», - говорится в заявлении Ягланда, размещенном на сайте Совета Европы.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц - в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН-ТВ, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Кроме того, санкции вводятся против 1228 физических лиц: граждан Украины, России и других государств. Срок действия ограничений - от одного до трех лет. Решение было опубликовано 17 мая и сегодня же вступает в силу.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что осуществление блокировки российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможно технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Украины следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. В отличие от правозащитников, в НАТО согласились с позицией Киева, решение блокировать в Украине российские интернет-ресурсы является вопросом безопасности, а не свободы слова.