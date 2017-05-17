Активисты Москвы намерены посетить могилу Амет-Хана Султана

Активисты инициативной группы «Стратегия-18» в преддверии дня депортации крымскотатарского народа 17 мая намерены посетить Новодевичье кладбище в Москве, где покоится летчик Амет-Хан Султан. Именно с этого визита начнется серия московских акций в память о трагических событиях 18 мая 1944 года. Об этом Крым.Реалии рассказала активистка Вера Лаврешина.

«Мы решили провести здесь акцию «Стратегии-18», почтить память храброго летчика. Злая ирония судьбы такова: пока он сражался с гитлеровцами, нкведешники весной 1944 года врывались в дома к его соотечественникам, сгоняли прикладами автоматов стариков, женщин и детей в вагоны для скота, а тех, кто не мог идти или сопротивлялся, расстреливали на месте. Такое не забывается, а если кто и хотел бы забыть, чекисты о себе напомнят. Они ведь никуда не ушли, теперь это ФСБ и Росгвардия, они арестовывают, и готовят по 8, а то и до 20 лет сроки ни в чем не повинным людям, обвиняя их то в «экстремизме», то в «терроризме», то в мифической попытке «захвата власти в Российской Федерации», – сказала активистка.

Мероприятия пройдут и 18 мая. Активисты группы заявляют, что не намерены прекращать бессрочную акцию «Стратегия-18» «за автономию крымских татар».

«Мы не сомневаемся, что оккупанты сломаются о крымских татар, это особенный народ, мужественный, сплоченный и упорный в достижении своих целей, путинистам не победить его. Военные преступники – Путин, Шойгу, Глазьев, список большой – обязательно предстанут перед военным трибуналомв Гааге, мы в этом не сомневаемся. Этого надо добиваться согласованно и настойчиво и самим крымчанам, и украинцам, и вменяемым русским, которые начинают уже понимать, что за власть они взрастили своим равнодушием и бесхребетностью», – добавила Лаврешина.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.