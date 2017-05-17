Бариев: российские власти попытаются представить крымских татар на постоянном форуме ООН

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев располагает информацией о том, что российские власти готовятся представить крымских татар на постоянном форуме ООН по вопросу коренных народов в 2018 году. Об этом он рассказал Крым.Реалии.

«Если они это сделают, я вижу позитив – таким образом они признают, что крымские татары являются коренным народом Крыма. Пусть проявляют инициативу и работают», – высказал оценку Бариев.

Он также сообщил, что в Меджлисе известно о работе России, направленной на «раскол крымскотатарского народа с целью его уничтожения».

«Я думаю, что у наших активистов хватит мудрости и разума придерживаться линии Меджлиса и Всемирного конгресса крымских татар», – подытожил он.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».