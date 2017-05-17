Крымские чиновники опровергают полный запрет на парковку в водоохранных зонах

В подконтрольном Кремлю Минприроды аннексированного Крыма заявляют, что туристы могут парковать свой транспорт в водоохранных зонах там, где это наименее вредит окружающей среде. Таким образом в ведомстве решили разъяснить «некорректно трактованные в СМИ» нормы Водного кодекса.

«Водным кодексом Российской Федерации действительно предусмотрены запреты на стоянку и движение транспортных средств в водоохраной зоне водных объектов. Но запрет не говорит о том, что нельзя парковаться или нельзя двигаться. Запрет относится только к дорогам и стоянкам, которые не оборудованы твердым покрытием», – заявила подконтрольная Кремлю замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

Она также добавила, что муниципалитетам дали распоряжение оборудовать стоянки и подъездные пути.

Статья 65 Водного кодекса России запрещает в границах природоохранных зон движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянкам на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Накануне сообщалось, что инспекторы Минэкологии Крыма начали штрафовать автомобилистов за стоянку на побережье Черного моря между Саками и Евпаторией.