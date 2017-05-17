Из-за блокирования российских ресурсов в Украине могут вырасти тарифы и уменьшится скорость сети

В Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) заявляют, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине может привести к росту тарифов и уменьшению скорости сети.

Как заявил представитель ИнАУ Максим Тульев, на сегодня в Украине свои услуги предоставляют около 6-ти тысяч интернет-провайдеров и операторов, а установка оборудования для блокировки продлится минимум год.

По его словам, прогнозируемая стоимость установки спецоборудования –1 млрд долларов, эти затраты интернет-провайдеры заложат в стоимость тарифных планов, в частности, как заявляет Тульев, в России после таких нововведений услуги операторов выросли вдвое.

В Интернет-ассоциации Украины также отмечают, что из-за установления более сложных маршрутизаторов и систем анализа трафика, необходимых для блокировки определенных веб-ресурсов, может уменьшиться скорость сети, пока по скорости интернета Украина занимает 8-е место в мире.

В организации опасаются, что после установки соответствующего оборудования власть Украины сможет получить мощный инструмент политической цензуры.

«Сейчас нет технической возможности, нет того рубильника, с помощью которого можно блокировать ресурсы. Если под любым предлогом этот рубильник появится, он будет перехвачен и использован для того, для чего он может быть применен с единственной целью – для политической цензуры», – заявил Тульев.

Кроме России, блокировки определенных категорий интернет-сайтов введенны в Китае, Иране, Северной Корее, частичное блокирование имеет Румыния и Турция.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и «Яндекс», а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

В отличие от правозащитников, в НАТО согласились с позицией Киева, решение блокировать в Украине российские интернет-ресурсы является вопросом безопасности, а не свободы слова.