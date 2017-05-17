В Европарламенте подписали соглашение о «безвизе» для Украины (трансляция)

17 мая в здании Европарламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины.

Решение подписали президент Европейского парламента и представитель мальтийского председательства в Совете ЕС. На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Радiо Свобода организовала прямую трансляцию с мероприятия.

Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и фактически «безвиз» вступит в силу ориентировочно 11 июня.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок граждан Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Ранее представители украинской власти выражали надежду, что ЕС может принять предоставление безвизового режима Украине до конца 2016 года. Однако в ЕС заявили, что для Украины переговоры по визовой либерализации могут продолжиться после того, как заработает механизм прекращения «безвиза». В феврале этого года Совет Европейского союза одобрил механизм, который позволит прекратить свободное передвижение Шенгенским пространством иностранным гражданам в случае стремительного роста нелегальной миграции или других злоупотреблений «безвиза» третьим государством среди 60 стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим.