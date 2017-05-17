Крымские активисты массово получают «предостережения» от прокуратуры Крыма

Около десяти активистов в Крыму получили вызовы в местные отделения подконтрольной Кремлю прокуратуры полуострова накануне Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа. В ведомстве крымчанам вручают документ-предостережение о «недопустимости нарушения законодательства» и «экстремисткой деятельности». Об этом Крым.Реалии рассказал активист Нариман Джелял.

«Согласно российскому законодательству, никаких юридических последствий данный документ не несет, но являет собой форму предостережения со стороны органов власти, в данном случае – прокуратуры. Даже если бы мы его не заслушивали и не подписывали, очевидно, что силовики завтра могут предпринять любые действия в отношении нас», – подчеркнул Джелял.

Активист сообщил, что в документах прокуратуры «в утвердительной форме сказано о том, что граждане являются организаторами мероприятий».

«Я могу точно заявить, что организатором или участником каких-нибудь публичных массовых мероприятий, в понимании российского законодательства, я не являюсь. Мы пытались выяснить, что они имеют ввиду, и поняли, что мы исходим из понятий, прописанных в законодательстве российском, а сотрудники прокуратуры, считают, что любое скопление людей можно считать массовым мероприятием», – указал активист.

Последним из тех кто посетил Симферопольскую районную прокуратуру стал Шевкет Кайбуллаев. До того российская прокуратура аннексированного Крыма огласила предостережения Ильми Умерову, Нариману Джелялу и Леммару Юнусову.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.