Российская прокуратура аннексированного Крыма 17 мая огласила предостережения крымскотатарским активистам Ильми Умерову, Нариману Джелялу и Леммару Юнусову о «недопустимости нарушения законодательства» и «экстремисткой деятельности» в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Об этом в Фейсбуке написал Нариман Джелял и опубликовал копию врученного ему предостережения.

«В прокуратуру Республики Крым поступил информация о планируемых на территории республики массовых несанкционированных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. При проведении указанных мероприятий планируется призывы присутствующих людей к противоправным действиям по нарушению общественного порядка, провокации на действия экстремистского характера, силовое сопротивление представителям органов власти республики», – говорится в документе.

В российском ведомстве пригрозили привлечением к ответственности «в случае неисполнения требований федерального законодательства».

Джелял и Юнусов, которые ранее подавали уведомление на проведение массового мероприятия и получили отказ от российских властей, подписали предостережение. Однако Джелял подчеркнул, что «подпись означает исключительно то, что мы с ним (документом – КР) ознакомились». Ильми Умеров отказался подписывать предостережение, поскольку никаких уведомлений на проведение акций ранее не подавал. В результате сотрудник российской прокуратуры пригласил понятых, в присутствии которых Умерову все-таки огласили предостережение.

В подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма на 17 мая вызвали Ильми Умерова, Наримана Джеляла и Леммара Юнусова.

Власти Симферополя не разрешили крымским активистам провести 19 мая пикет против политических и религиозных преследований на аннексированном полуострове. Об этом в Фейсбуке сообщил активист Нариман Джелял.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.