В России защитники Исаакиевского собора требуют референдума

В российском Санкт-Петербурге 17 мая около полусотни человек пришли к Мариинскому дворцу, где находится городское Законодательное собрание, чтобы потребовать проведения референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, рядом стояли автозаки и полицейские машины, десятки сотрудников полиции и ОМОНа. Поначалу проведению народного схода мешала поливальная машина, собравшиеся во главе с депутатом Максимом Резником пытались ее не пропустить, но через несколько минут она все же уехала.

Еще до начала схода стало известно о том, что вопрос о референдуме снят с повестки дня Законодательного собрания. Пообщаться с участниками схода вышли депутаты, в том числе Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, а также Оксана Дмитриева, которая считает незаконной передачу церкви собора-музея, в котором находится 26 тысяч музейных объектов.

Депутат считает, что в референдуме должна быть заинтересована и сама церковь, поскольку Исаакиевской собор «построен не на пожертвования, а на казенные средства, а теперь людям как будто предлагают пожертвовать этот собор церкви». По словам Дмитриевой, в понедельник будет собран оргкомитет по защите Петербурга, чтобы подготовить оспаривание бездействия Законодательного собрания, а также проведение народного референдума по Исаакиевскому собору: обсудить, где будут создаваться аналоги избирательных участков, каким образом обеспечить наибольшему числу граждан возможность участвовать в опросе.

Депутат Алексей Ковалев подчеркнул, что вина за снятие с повестки дня заседания Законодательного собрания вопроса о референдуме лежит полностью на фракции «Единой России» и на возглавляющем ее спикере Вячеславе Макарове.

Глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Борис Вишневский назвал исключение вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору из повестки дня «абсолютным беззаконием» и «политической трусостью». По мнению депутата, парламентское большинство просто боится спросить у народа, должен ли Исаакиевский собор и дальше оставаться музеем или нет.

По мнению Вишневского и других депутатов, противодействие парламента проведению референдума незаконно, и поэтому оно будет оспорено в суде.

Во время народного схода был задержан один человек – активист движения «Весна» Артем Гончаренко, который пришел с плакатом «ЕдРо в помойное ведро».