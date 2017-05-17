Радио Крым.Реалии. Паспорта и «безвиз» для крымчан

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают условия получения биометрических паспортов для крымчан и выезда в страны Евросоюза по безвизовому режиму. Как крымчанам получить биометрический паспорт на материковой Украине? Когда украинцы смогут ездить в Европу без виз? Есть ли особые условия безвизового режима для жителей Крыма?

Гость эфира – координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ведущий – Александр Янковский.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.