Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение о блокировании ряда российских интернет-ресурсов могут пересмотреть после прекращения российской агрессии против Украины.

«Сразу после прекращения российской агрессии против Украины, когда последний российский солдат покинет территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения», – сказал он 17 мая.

«Три года Украина живет в условиях войны. Важной для россиян частью этой войны является гибридная война, которую проводят информационные войска России. Огромные бюджеты выбрасываются для дестабилизации в Украине и Европе», – добавил Порошенко, находясь в Страсбурге, где окончательно утвердили безвизовый режим с ЕС для Украины.

Официальная газета «Урядовый курьер» 17 мая опубликовала указ президента Украины Петра Порошенко по новым санкциям Украины против российских компаний и физических лиц, таким образом, этот документ вступил в силу.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Украины Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и «Яндекс», а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

В отличие от правозащитников, в НАТО согласились с позицией Киева, решение блокировать в Украине российские интернет-ресурсы является вопросом безопасности, а не свободы слова.