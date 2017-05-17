В Крыму опасаются «антироссийских акций» 18 мая

Сотрудники подконтрольной Кремлю симферопольской районной прокуратуры утверждают, что располагают заявлением некоего гражданина Иванова, утверждающего, что активисты крымскотатарского движения «готовят антироссийские акции» в День памяти жертв депортации крымских татар 18 мая.

Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщил Шевкет Кайбуллаев, которому 17 мая вынесли предупреждение «о недопустимости организации несогласованных массовых мероприятий». В этот день такие предупреждения вручили также Ильми Умерову, Нариману Джелялову и Леммару Юнусову.

«Меня пригласили в районную прокуратуру, где сказали, что есть заявление некоего Иванова, что Меджлис готовит массовые антироссийские акции. Среди фамилий, перечисленных в заявлении, была и моя. Я потребовал показать мне заявление, но мне отказали. После пререканий, когда я сказал: «Ну арестовывайте, если так решили», пригрозили полицией, пришел какой-то сотрудник в штатском, но все же согласились прочитать текст заявления. После этого я написал объяснения, что мы никаких массовых акций не организовывали, и ушел», – рассказал Кайбуллаев.

Ранее сотрудники администрации Симферополя отказали активистам в проведении массовых мероприятий в День памяти жертв депортации крымских татар 18 мая.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.