Украинские мобильные операторы начали работу по блокированию российских сайтов

Украинские мобильные операторы 17 мая заявляют о начале работ по блокированию российских интернет-ресурсов, которые попали под обновленные санкции Украины.

«Телеком операторы АО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и Vodafone Украины с сегодняшнего дня начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к ряду сайтов, в том числе социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов Yandex и mail.ru, соответственно с техническими возможностями», – говорится в сообщении компании «Vodafone Украина».

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении обновленных санкций в отношении физических и юридических лиц из России в связи с агрессией России против Украины и поддержки ею сепаратизма на украинском территориях. В расширенный по сравнению с предыдущими перечень подсанкционных компаний и лиц (ныне в нем более 450 компаний и более 1200 человек) попали, в частности, некоторые российские интернет-сервисы и социальные сети, такие как «Яндекс», «Мэйл.ру», «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. Зато в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.