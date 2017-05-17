В Киеве, на площади Независимости, 17 мая активисты проведут акцию-перфоманс, посвященную Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, который в Украине состоится 18 мая.

Крым.Реалии проводят прямую трансляцию этого мероприятия.

Организаторами и участниками мероприятия выступили Меджлис крымских татар и крымскотатарская молодежь.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.