В Киеве 17 мая активисты провели акцию-перфоманс, посвященную Дню депортации крымских татар. «Это история бесконечной трагедии народа, который на протяжении новейшей истории подвергался депортации. И продолжает подвергаться такой вялотекущей, гибридной, такой же как у нас гибридная война, депортации и сейчас», – отметила режиссер акции Галина Джикаева. 18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.