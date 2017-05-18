Крымские музеи 18 мая откроют для бесплатного посещения – Минкульт Крыма

Музеи, которыми заведует подконтрольное России министерство культуры Крыма, 18 мая будут открыты для бесплатного посещения в рамках проведения акции «День открытых дверей», приуроченной к празднованию на полуострове Международного дня музеев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 17 мая.

По словам подконтрольной Кремлю министра культуры Крыма Арины Новосельской, акция призвана поддержать социально незащищенных граждан, способствовать патриотическому воспитанию и приобщению молодежи к культурным ценностям.

С перечнем музейных учреждений Крыма, которые можно свободно посетить, можно ознакомиться здесь.

В пресс-службе министерства напомнимли, что с 1 января 2017 года бесплатно посетить музейные учреждения Крыма могут дети до 16 лет независимо от гражданства.

18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев, который был учрежден в мае 1977 года на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве по инициативе советской делегации.