18 мая в Крыму, на материке и в мире вспоминают жертв депортации крымскотатарского народа

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года.

В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Симферополе 18 мая в 9 часов состоится возложение цветов к мемориальным памятникам, посвященным жертвам депортации из Крыма; в 12 часов на месте строительства мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов на станции «Сирень» Бахчисарайского района пройдет концерт-реквием. В 13 часов запланировано проведение молебнов в мечетях и церквях Крыма. В 20 в крымских городах и поселках состоится акция «Зажги огонь в своем сердце».

На материковой части Украины в 12 часов состоится всеукраинская акция «Скорбь и солидарность» – минута молчания в сопровождении звуков клаксонов автомобилей, школьных звонков; в это же время в храмах и монастырях УПЦ Киевского Патриархата состоится поминальный звон.

В Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко в Киеве в 16 часов состоится вечер-реквием, в 18 часов на площади Независимости пройдет митинг.

В Геническом районе участники траурных акций проведут автопробег в Чонгар, на админграницу с Крымом, в 16 часов около КПВВ «Чонгар» пройдет траурный митинг.

Ряд мероприятий памяти жертв депортации крымских татар пройдет в городах и селах материковой части Украины.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии

полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.