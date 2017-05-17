На набережной Гурзуфа сносят кафе и рестораны

В Гурзуфе на набережной демонтируют объекты торговли и общепита, которые российская власть Крыма признала незаконными. Об этом 17 мая сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Демонтаж обещают закончить в течение недели, работы проводят ООО «Спецстрой» и СК «Универсал». Как сообщается, уже снесли кафе «Шарм», ресторан «Сейф» и «Таверну «Лидия».

Местные власти утверждают, что работы по очистке набережной проводятся в рамках ее реконструкции.

За последние три года в Крыму по инициативе нынешних властей снесли ряд объектов, существовавших там десятки лет. Трагически завершился снос кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже в Ялте – его владелец Александр Стрекалин, пытаясь отстоять источник дохода своей семьи, совершил акт самосожжения. Не менее резонансными были операции чиновников по сносу ресторана «Еда» на набережной Ялты и рынка на улице Козлова в Симферополе.