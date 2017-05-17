В Севастополе местная клубника стоит дороже мяса

В Севастополе ягодный сезон стартовал с высокими ценами. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, килограмм клубники сейчас продают по цене полутора килограммов свинины.

Ценники на традиционную крымскую ягоду варьируются от 320 до 550 рублей. В пересчете на гривны это от 160 до 275 гривен. Тогда как килограмм свинины на рынках Севастополя стоит от 280 рублей (около 140 гривен). Дороже всего – клубника, которую везут из крымского села Холмовка.

Продавцы сообщили, что в этом году на прилавках, в основном, местная ягода, в отличие от прошлого сезона. Тогда из-за сильных и продолжительных дождей предприниматели были вынуждены везти клубнику из Краснодарского края соседней России.

В то же время, абрикосы на севастопольских прилавках пока исключительно импортные. Стоят они от 300 рублей (около 150 гривен). По данным реализаторов, их везут, в основном, из Греции. Первые нектарины в Севастополе продают за такую же сумму.

Самые дешевые яблоки, тоже местные, в пересчете на украинскую валюту стоят около 35 гривен за килограмм. Более дорогие сорта крымских яблок продают уже за 40-50 гривен.

Реализаторы фруктов и ягод утверждают: цены будут падать на протяжении сезона, если не будет катаклизмов с погодой. Однако ниже ста гривен, вероятнее всего, ценник на клубнику не опустится, отмечают продавцы.

Заморозки в начале апреля до минус 5-6 градусов по Цельсию привели к частичному повреждению цветочных почек абрикоса, раннего персика и ранней черешни. В некоторых местах пострадало до 60% косточковых.