Порошенко призвал Таяни не допускать поездок депутатов Европарламента в Крым

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Европарламента Антонио Таяни не допускать визитов депутатов евроучреждения в аннексированный Россией Крым и неподконтрольные украинской власти территории Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента по итогам встречи, Порошенко осудил случаи противоправного посещения отдельными членами Европарламента оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки иностранных делегаций в аннексированный Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».