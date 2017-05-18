Заседание суда по «делу Чийгоза» в Крыму отменили – Полозов

Очередное заседание по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которое должно было состоятся в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 18 мая, отменили «по техническим причинам». Об этом в своем Фейсбуке сообщает адвокат Николай Полозов.

«Только что позвонили из Верховного суда Крыма. По «техническим причинам» судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза сегодня не состоится», – написал он.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около здания Верховного суда находятся два автобуса силовиков.

На заседании 17 мая свидетель защиты Рустем Меннанов сообщил, что на митинге 26 февраля 2014 года у Верховной Рады АРК Ахтем Чийгоз призывал «держать коридор» и не сближаться проукраинским и пророссийским участникам.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.