Крымские татары на полуострове вывесили в своих дворах черный и национальный флаги – Ислямов

Крымчане 18 мая вывесили во своих дворах траурные черный и национальный крымскотатарский голубой флаги. Об этом в Фейсбуке сообщил активист Ленур Ислямов.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Ряд мероприятий памяти жертв депортации крымских татар пройдет в городах и селах материковой части Украины.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.