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Климкин: наша цель – положить конец трагедии крымскотатарского народа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал целью Украины положить конец многолетней трагедии крымскотатарского народа. Об этом 18 мая Климкин написал по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа в рубрике «Мнение» на «Новом Времени».

«Уверяю – мы будем продолжать нашу борьбу. Я не устаю на каждой встрече информировать наших иностранных друзей и партнеров о ситуации в изолированном от всего цивилизованного мира Крыму и необходимости принятия последовательных шагов на пути к его неотвратимому возвращению в Украину. Сегодня # Мы все крымские татары! Нашей целью является наконец положить конец многолетней трагедии крымскотатарского народа и объединить свободный демократический мир в нашей борьбе с российской коварной пропагандой», – написал он.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

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