В Киеве началось заседание суда по делу Януковича (прямая трансляция)

В Оболонском районном суде Киева 18 мая началось заседание суда по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Радіо Свобода ведет прямую трансляцию судебного заседания.

Обращение Оболонского районного суда Киева в Ростовский областной суд в России для оказания помощи в организации видеосвязи с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем не поступало, сообщили 17 мая в пресс-службе российского суда. Поэтому в четверг, 18 мая, эта видеосвязь организована не будет, сообщили в суде.

Предыдущее заседание состоялось 4 мая.

Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

В конце ноября 2016 года Янукович как свидетель давал показания в формате видео-связи по делу о пяти бойцоах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда он сообщил в суде, что находится в российском городе Ростов-на-Дону.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийств активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.