Удерживаемый Россией в СИЗО Ростова-на-Дону гражданин Украины Артур Панов прекратил голодовку. Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.

«Состояние здоровья украинца – удовлетворительное», – информирует дипломатическое учреждение по итогам встречи своего сотрудника с Пановым.

«Сотрудник консульства предоставил украинцу необходимую консульско-правовую помощь, выразил слова поддержки, и доказал актуализированную информацию о событиях в Украине и в мире», – говорится в сообщении.

На заседании 10 мая Артур Панов потерял сознание, в суд была вызвана скорая помощь. 3 мая Панов объявил сухую голодовку в СИЗО в Ростове-на-Дону, требуя экстрадиции в Украину.

29 апреля блогер российского интернет-издания «Фонтанка» сообщил о смерти Панова вследствие сердечной недостаточности. Это позже опровергли в украинском консульстве.

19-летний Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 году в Ростовской области после пересечения российско-украинской границы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в «преступной деятельности» украинца. Во время судебных заседаний Панов частично признал свою вину.