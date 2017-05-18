Под Верховной Радой в Киеве митингуют сторонники УПЦ МП

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата митингуют на площади Конституции перед зданием Верховной Рады Украины в Киеве, протестуя против принятия законопроектов о религиозных организациях.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, перед зданием парламента собрались около тысячи участников акции. Они молятся, держат плакаты «Законопроекты 4511 и 4128 – государственные преследования Украинской православной церкви», «С нами Бог». Акция проходит мирно, охрана здания усилена. По данным корреспондента, к охране правопорядка задействованы около 200-300 правоохранителей.

В документах, которые 18 мая должна рассмотреть Верховная Рада Украины, предполагается, что религиозные организации, связанные с Россией, будут обязаны перерегистрироваться и согласовывать назначение своих руководителей с правительством Украины. В случае проявлений неуважения к украинскому суверенитету или иных конфессий, документы предусматривают право власти их закрывать. В то же время религиозным общинам предоставляется право перехода в другую конфессию.

По предварительным данным, рассмотрение соответствующих законопроектов планируется на вторую половину дня.

В Украинской православной церкви Московского патриархата уже назвали эти инициативы ограничением религиозной свободы и «церковным рейдерством» и анонсировали массовые протесты.

Авторы же изменений объясняют их потребностями национальной безопасности.