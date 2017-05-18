В храмах УПЦ КП зазвонили колокола в память о жертвах геноцида крымских татар (прямая трансляция)

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая звонят колокола во всех храмах и киевских монастырях Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Крым.Реалии ведут прямую трансляцию с Михайловского Златоверхого собора.

«18 мая 2017 года, по случаю дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, в знак солидарности и скорби, в 12:00 во всех кафедральных храмах УПЦ Киевского Патриархата благословляется осуществить поминальный звон в течение 5 минут. Также в городе Киеве благословляется провести звон во Владимирском кафедральном соборе и монастырях – Михайловском Златоверхом, Михайловском Выдубицком и Феодосиевском», – говорилось в распоряжении накануне.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.