В Крыму силовики отпустили пожилого Сервера Караметова и пятерых задержанных

В Крыму российские силовики отпустили задержанного ранее Сервера Караметова и еще пятерых человек, задержанных вместе с ним на площади Ленина в Симферополе. Об этом 18 мая сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода.

По его словам, у задержанных взяли объяснения «по проведению несанкционированного мероприятия» и отпустили.

Утром 18 мая на центральной площади Симферополя задержали крымских татар, об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.