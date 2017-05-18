Россия формирует в Крыму новый десантно-штурмовой полк

Россия сформирует в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк, сообщают 18 мая российские СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы России Владимира Шаманова.

Как сообщает российский «Интерфакс», согласно решению военной коллегии, десантно-штурмовой полк в составе седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии будет сформирован в течение трех лет.

По словам Шаманова, к 1 декабря 2017 года отдельный десантно-штурмовой батальон должен быть развернут в Феодосии.

«Сейчас идет подбор места дислокации, согласования по созданию инфраструктуры или использованию ранее используемых территорий», – пояснил Шаманов. Он добавил, что цель подобных действий – «укрепить обороноспособность Крыма».

Как сообщает ТАСС, батальон будет укомплектован контрактниками. Владимир Шаманов утверждает, что к концу 2019 года на основе этого батальона в Крыму будет сформирован 97-й десантно-штурмовой полк, третий по счету в составе 7-й дивизии.

15 мая в пресс-службе Государственной пограничной службой Украины сообщили, что Россия наращивает военный потенциал в Крыму, а действия российских военных говорят о подготовке к активным наступательным действиям.

В конце марта 2017 года глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве заявил, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия, в частности, восстанавливает и модернизирует бывшие советские хранилища для ядерных боезарядов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».