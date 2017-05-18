В Феодосии российские полицейские 18 мая препятствовали местным жителям, пришедшим к памятному знаку в сквере на улице Галерейной, почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщил активист Нариман Джелял.

Собравшиеся просили полицейских не мешать людям, которые хотели провести молитву и возложить цветы, однако полицейские своими действиями создали скопление людей, которых тут же обвинили в незаконном митинге.

Присутствующие пытались объяснить российским силовикам, что пришли в обеденный перерыв, чтобы совершить краткую молитву и возложить цветы, но полицейские мешают им это сделать.

«Не мешайте людям. Стойте и наблюдайте со стороны. Обеспечьте охрану порядка. Это ваша работа. Вы же сами провоцируете. Несколько лет назад здесь проводили митинги. сейчас мы вспоминаем то, что происходило 73 года назад», – сказал один из присутствующих.

«Люди сами приходят. День памяти, как вы не поймете?», – сказал полицейским пожилой мужчина.

При этом российские полицейские требовали от собравшихся пояснений и утверждали, что люди пришли организованно, не уведомив перед этим городские власти.

Утром 18 мая на центральной площади Симферополя задержали крымчан, об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

В Симферополе российские силовики задержали около 12 молодых людей с крымскотатарскими флагами. Об этом 18 мая сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.