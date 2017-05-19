Министр культуры Украины Евгений Нищук обратился к крымскотатарскому народу по случаю Дня памяти жертв геноцида крымских татар 1944 года. По словам Нищука, после аннексии Крыма десятки тысяч крымских татар лишены возможности творить и развиваться творчески.

«Дорогие друзья, представители крымскотатарского народа. Со многими из вас меня связывает творческий, общественный, государственный путь. Судьбы наших народов переплетены. Десятки тысяч представителей кримськотатарского народа 73 года назад были депортированы и лишены возможности жить, творить, развиваться в своих домах. Повторяется эта ситуация практически и сейчас. Когда снова десятки тысяч не имеют возможности свободно жить и творить в домах своих родителей, со своими семьями», – сказал Нищук.

Министр добавил, что правда и воля к собственной воли преодолеют все трудности: «Вместе мы все преодолеем и победим».

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.