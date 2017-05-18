Порошенко: будущая автономия крымских татар будет учитывать права других национальностей

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей. Об этом Порошенко заявил 16 мая в Национальной опере Украины на траурном вечере-реквиеме, приуроченнном к годовщине депортации крымскотатарского народа.

«Безусловно, эта автономия полностью учтет равные права и свободы украинцев, этнических россиян и представителей всех этносов, проживающих на полуострове», – сказал Порошенко, добавив, что уже предпринимаются первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар.

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно превращения Крыма в Крымскотатарскую автономную республику. Сейчас в Конституции Украины указывается, что Автономная республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины.

Конституционная комиссия Украину 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым. Первое заседание рабочей группы назначено на 22 мая.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.

