В Бахчисарае 19 мая пройдут суды над водителями пяти автомобилей, которые ехали колонной с крымскотатарскими флагами. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала крымская активистка, дочка одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова Айше.

«Суды над задержанным в Бахчисарае ребятам начнутся завтра, 19 мая, с 14.00, по полчаса на каждого. Пять судов над водителями, остальные как свидетели, видимо, будут проходить. Грозят штрафы в 10 тысяч рублей (4,5 тыс. грн – КР). Адвокат у всех пятерых – Джемиль Темишев», – сказала Умерова.

Она добавила, что в 2015 году на кого-то из задержанных сегодня уже накладывали штрафы за подобную акцию, однако Умерова не уточнила, на кого именно.

Она также рассказала, что предупреждений о запрете проездов с флагами не было.

«Тут дело не в том, что они ехали колоннами, тут дело в том, что они ехали именно с крымскотатарскими флагами. Проехавшись по улицам любого города, можно увидеть любые флаги: российские, георгиевские, «ЛНР», «ДНР», и никакие санкции к ним не применяются. Здесь конкретно целенаправленно к крымскотатарским «докапывались», – рассказала Айше Умерова.

Ранее 18 мая российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с молодыми людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.