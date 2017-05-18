Активисты Украинского культурного центра в Симферополе почтили память депортированных крымских татар

Активисты Украинского культурного центра в Симферополе возложили цветы к памятнику жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года. Об этом Крым.Реалии рассказал один из участников центра Леонид Кузьмин.

«Как представители культурного центра, чтобы не нарушать российское законодательство, никого не призывали на массовые мероприятия, и небольшой группой вышли поддержать крымскотатарский народ в эту трагическую дату и возложили цветы к памятнику в сквере им. Ленина в Симферополе. Позже также возложили цветы к памятникам Петра Григоренко и Тараса Шевченко», – рассказал Кузьмин.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.