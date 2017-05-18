В Симферополе активисты отметили День украинской вышиванки

Активисты Украинского культурного центра в аннексированном Крыму вышли на улицы Симферополя в украинских вышиванках, возложили цветы к памятнику жертвам депортации крымскотатарского народа и к могиле Героя Украины, вышивальщицы Веры Роик. Об этом Крым.Реалии рассказал один из членов центра Леонид Кузьмин.

По его словам, симферопольцы «адекватно реагировали» на людей в вышиванках.

«После возложения цветов в сквере им. Ленина (к памятнику жертв депортации крымскотатарского народа – КР) до парка Шевченко мы шли в вышиванках. Реакция со стороны местных жителей была адекватная. Кто-то отворачивался, кто-то, наоборот, здоровался, но никто не вызывал полицию. Вообще, полиция на нас нормально реагировала. Мы, когда цветы покупали, просили желто-голубые ленты, и продавцы на нас тоже хорошо реагировали», – рассказал Кузьмин.

Ранее 16 мая украинские активисты из оргкомитета Всемирного дня вышиванки подарили главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову украинскую национальную вишиванку.

День вышиванки – относительно новая традиция, основанная в 2007 году. Этот праздник проводят в третий четверг мая, но официального статуса у этого дня нет. В 2016 году акции поддержали активисты в Крыму.

18 мая в Украине прошли мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.