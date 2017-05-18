Крымских татар пытались уничтожить ради расширения «русского мира» – Джемилев

Депортация крымских татар в 1944 году стала покушением на существование целой нации во имя расширения «русского мира», сказал лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев 18 мая в Киеве на митинге, приуроченном ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

«В те дни открыто говорилось в газетах, что решение партии и правительства – сделать Крым русским регионом. И ради этого были этнические счистки, геноцид», – отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что крымскотатарский народ десятилетиями боролся с советским режимом за возвращение на родину.

«Каждый год 18 мая был для нас не только днем траура и молитв за тех, кто был убит советским режимом, но также днем консолидации крымскотатарского народа, борьбы за свои законные права. И мы вернулись, я говорю с гордостью, не пролив ни одной капли крови, демократическими путями», – отметил Мустафа Джемилев.

Лидер крымских татар отметил, что Россия стала правопреемником государства, которое осуществило депортацию коренного народа. Но сейчас крымскотатарский народ ощущает поддержку со стороны мирового сообщества и украинского государства.

«Нас успокаивает то, что сейчас уже не те времена. Мир сейчас иной. Когда советский режим депортировал десятки народов, цивилизованный мир был занят своими послевоенными проблемами. Сейчас с крымскотатарским народом Украина, весь цивилизованный мир. И я уверен, что оккупант обязательно будет изгнан с нашей территории, оккупант обязательно ответит за все преступления против украинского государства и крымскотатарского народа. И пусть души невинно убиенных вдохновят нас на борьбу за восстановление наших прав», – сказал Мустафа Джемилев.

На площади Независимости в Киеве вечером 18 мая проходит митинг, приуроченный ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.