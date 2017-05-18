В Херсонской области воссоздали события 18 мая 1944 года

Реконструкцию событий депортации крымскотатарского народа из Крыма организовали 18 мая в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На железнодорожный переезд в поселок Новоалексеевка Херсонской области прибыли вагоны, подобные тем, в которых вывозили крымских татар из Крыма, у подножия в два ряда выстроились люди в военной форме с собаками.

Движение через переезд на некоторое время приостановили. Перед поездом собирались люди с украинскими и крымскотатарскими флагами.

В полдень собравшиеся присоединились к акции скорби и солидарности «Дай гудок», приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. Звучали гудки поезда и автомобильные сигналы.

Перед поездом провели траурный митинг, в котором принимали участие, в том числе, представители местных меджлисов, крымскотатарские активисты, глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев, мер Геническа Александр Тулупов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

Молитвы по погибшим во время депортации крымским татарам прочитали протоиерей УПЦ КП и имам Новоалексеевки.

Всем желающим предложили зайти в вагон, чтобы почувствовать, через что пришлось пройти крымским татарам. В вагонах была организована выставка, посвященная депортации.

«Моя идея направлена на сегодняшний день. На новую полицию, армию, власть, на обычных украинцев, чтобы люди поняли, чтобы все видели, какие ужасы происходили тогда 18 мая 1944 года в Крыму», – отметил инициатор реконструкции, глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев в комментарии для Крым.Реалии.

Далее колонна автомобилей продолжила движение в сторону Геническа, где также состоялся траурный митинг. Затем участники мероприятий автопробегом выдвинулись в направлении к административной границе с Крымом, чтобы принять участье в митинге на КПВВ «Чонгар».

Херсонская область граничит с территорией Крымского полуострова. В Геническом районе Херсонской области сосредоточено наиболее массовое компактное поселение крымских татар на территории материковой части Украины.

18 мая в Украине и других странах проходят мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.