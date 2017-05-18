Один человек погиб, 12 были ранены в результате того, что в центре Нью-Йорка в толпу на скорости въехал автомобиль. Эти цифры подтвердили в Департаменте пожарной охраны Нью-Йорка.

Ранее в ряде американских СМИ сообщали о 20 пострадавших.

Это произошло 18 мая на Таймс-сквер.

CBS со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщает, что инцидент не связан с терроризмом.

«Предварительно это выглядит как дорожная авария», – цитирует агентство AFP представителя полиции Нью-Йорка.

По информации NBC, на месте происшествия присутствовали представители ФБР и контртеррористических служб.

В течение последних двух лет в ряде городов Европы произошли нападения, ответственность за большинство из них взяла группировка «Исламское государство».