Один человек погиб, 12 были ранены в результате того, что в центре Нью-Йорка в толпу на скорости въехал автомобиль. Эти цифры подтвердили в Департаменте пожарной охраны Нью-Йорка.
Ранее в ряде американских СМИ сообщали о 20 пострадавших.
Это произошло 18 мая на Таймс-сквер.
CBS со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщает, что инцидент не связан с терроризмом.
«Предварительно это выглядит как дорожная авария», – цитирует агентство AFP представителя полиции Нью-Йорка.
По информации NBC, на месте происшествия присутствовали представители ФБР и контртеррористических служб.
В течение последних двух лет в ряде городов Европы произошли нападения, ответственность за большинство из них взяла группировка «Исламское государство».
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