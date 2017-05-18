Европарламент призывает руководство Чечни прекратить преследование геев

Депутаты Европейского парламента призывают российские власти расследовать сообщения о незаконных задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалистов в Чечне.

Евродепутаты обратились к руководству Чечни с призывом прекратить преследование геев и провести расследование подобных фактов. Парламентарии попросили Еврокомиссию, Совет Европы и страны ЕС оказать поддержку России в этом расследовании.

В специальной резолюции парламентарии осудили представителей чеченской власти, которые провоцируют насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и отрицают, что в республике есть геи.

Ранее в эфире Радіо Свобода председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков рассказал, что за полтора месяца из Чечни вывезли 40 геев, девять из которых потом уехали из России. Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что выдало визы двум жителям Чечни, приехавшим в страну из-за преследований в связи с их сексуальной ориентацией.

В начале апреля российская «Новая газета» сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне. Сообщалось о задержании более 100 геев, некоторые из них были убиты. Власти Чечни отрицали эту информацию.