Акцией «Свеча памяти» 18 мая завершились в Херсоне мероприятия, посвященные 73-й годовщине депортации крымских татар. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, активисты выложили из зажженных свечей контур Крыма с числом «73» внутри него, а рядом – крымскотатарское слово «Унутма» («Помни» – КР).

Обращаясь к участникам акции, глава Херсонского городского меджлиса Ибрагим Сулейманов сказал, что считает главным событием прошедшего дня новость о том, что Президент Украины Петр Порошенко присвоил убитому весной 2014 года крымчанину Решату Аметову звание Героя Украины.

«Это – шаг к деоккупации полуострова», – сказал Ибрагим Сулейманов.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

18 мая 1944 года началась депортация сталинским режимом из Крыма около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.