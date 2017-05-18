США нанесли в Сирии авиаудары по проправительственным силам

Военные США 18 мая нанесли воздушные удары против поддерживаемых сирийским режимом боевиков возле границы с Иорданией, сообщают американские чиновники.
Один из чиновников США сообщил, что удар возле города Ат-Танф уничтожил по меньшей мере один танк и один бульдозер.
Другой американский чиновник отметил, что авиаудары были осуществлены после того, как авиация США сделала предупредительные выстрелы для предотвращения передвижения боевиков.
Представитель поддерживаемых США повстанцев в Сирии сообщил, что авиаудары попали в конвой боевиков, поддерживаемых Сирией и Ираном, направлявшийся к военной базе «Танф» в южной сирийской провинции Дейр-Зор, где базируются силы американского и британского спецназа.
По сообщению, авиаудар был нанесен после столкновений повстанцев с проправительственными военизированными отрядами на трассе Дамаск-Багдад, в 27 километрах от базы «Танф».
В Пентагоне пока эти сообщения не комментировали.
Эти авиаудары могут стать первыми против союзных сирийской власти сил после того, военные США нанесли удары по сирийской военной базе.
В апреле США нанесли удары по сирийской военной базе в ответ на химические атаки в Сирии, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Дамаск.
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