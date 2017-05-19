В Иране проходят президентские выборы

В Иране 19 мая проходят президентские выборы, от результатов которых зависит, получат ли новый импульс усилия для экономической и дипломатической оттепели в отношениях с Западом.

На должность претендуют четверо кандидатов, среди которых действующий президент, умеренный Хассан Роугани и представитель консервативного крыла Ирана, бывший прокурор Ребра Раисе.

Сейчас перед страной с населением около 81 миллионов человек, в которой власть контролируют представители консервативного исламского духовенства, возникают проблемы высокой безработицы. В этих условиях Иран пытается использовать экономические возможности, которые дает международное сотрудничество.

Роугани, который способствовал заключению ядерной сделки с мировыми державами, чтобы облегчить международные санкции, пообещал взаимодействовать с Западом и дать больше свободы для иранцев.

56-летний Раисе считается доверенным лицом влиятельного лица в Иране, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.