Жители Севастополя вышли на улицы в украинских вышиванках

В Севастополе 18 мая, в День украинской вышиванки, люди ходили по улицам в этой национальной одежде, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его наблюдениям, враждебного отношения к людям в вышиванках не было. Настороженно к ситуации отнеслись представители власти и силовики, отмечает корреспондент.

В этот же день активисты Украинского культурного центра в аннексированном Крыму вышли на улицы Симферополя в украинских вышиванках, возложили цветы к памятнику жертвам депортации крымскотатарского народа и к могиле Героя Украины, вышивальщицы Веры Роик.

Ранее 16 мая украинские активисты из оргкомитета Всемирного дня вышиванки подарили главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову украинскую национальную вишиванку.

День вышиванки – относительно новая традиция, основанная в 2007 году. Этот праздник проводят в третий четверг мая, но официального статуса у этого дня нет. В 2016 году акции поддержали активисты в Крыму.

18 мая в Украине прошли мемориальные мероприятия. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.