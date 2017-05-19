Сенат Канады ратифицировал соглашение о свободной торговле с Украиной

Верхняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Твиттере поздно вечером 18 мая.

Посол добавил, что «до завершения ратификации осталась только подпись генерал-губернатора Канады». «Финишная прямая» – отметил Шевченко.

Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной 14 февраля.

Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016. Канада в рамках соглашения предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности. Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных сферах.

После завершения всех процедур по ратификации Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь Украина отменит 86% пошлины на импорт из Канады.