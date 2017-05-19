В Симферополе анонсируют выступление российского певца Малежика

В симферопольском Дворце культуры профсоюзов анонсируют концерт российского певца Вячеслава Малежика. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Афиши с анонсом выступления появились в Симферополе. Концерт артиста запланирован на 28 мая. Стоимость билетов составляет от 600 до 1500 рублей (300-700 грн).

Российская эстрадная певица Елена Ваенга в июне 2017 года намерена дать сразу шесть концертов в разных городах Крыма. Информация о концертах опубликована на сайте исполнительницы.

В среду, 17 мая, в Симферополе выступил грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили. Перед этим российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в аннексированном Крыму.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».