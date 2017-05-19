Переселенцы из Крыма провели в Виннице митинг в память о жертвах геноцида крымских татар

Общественная организация «Ветан» провела в Виннице митинг памяти жертв геноцида крымских татар 1944 года. Об этом Крым.Реалии рассказал председатель организации «Ветан» Эскендер Анафиев.

«На площади установили имитацию вагона, подобного тем, на которых вывозили наш народ из Крыма. Прочитали дуа (молитва – КР) в память о погибших в те трагические дни. Были крымские татары из Винницы и из Веселой Гребли (Калиновский район Винничины, место компактного проживания крымских татар – КР). В нашей акции участвовал представитель управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации», – отметил Анафиев.

По его словам, в акции участвовали представители «Автомайдана» Винницкой области, представители других общественных организаций региона.

Выступающие на митинге подчеркивали общность судеб украинского и крымскотатарского народов, депортации крымских татар и голодомора украинцев 1932-1933 годов, добавил Анафиев. По его словам, в траурном митинге в Виннице участвовали более ста человек.

Анафиев отметил, что накануне акция в память о жертвах депортации крымских татар прошла в селе Веселая Гребля.

С марта 2014 года в Виннице и Винницкой области поселились несколько сотен переселенцев из числа крымских татар. В том же году переселенцы создали общественное объединение «Ветан».

В Украине прошли мемориальные мероприятия. Ежегодно 18 мая вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.